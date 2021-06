Auto: riapre al pubblico il 'Museo Ferruccio Lamborghini'

Riapre le sue porte al pubblico oggi - nel rispetto di tutte le disposizioni anti-Covid - il 'Museo Ferruccio Lamborghini' di Funo di Argelato, nel Bolognese, nato per celebrare l'imprenditore emiliano di cui ricorrono, nel 2021, i 105 anni dalla nascita. La struttura - che sarà aperta nelle giornate di giovedì, venerdì e sabato - è situata in uno degli ex stabilimenti Lamborghini alle porte di Bologna. Fondata dal figlio, Tonino Lamborghini, è stata inaugurata nel maggio del 2014.

In un'area totale di 9.000 metri quadri, l'esposizione presenta diversi esemplari della produzione trattoristica e automobilistica di Ferruccio Lamborghini, dal trattore Carioca passando per Jarama, Urraco, Islero ed Espada. Un focus speciale è ovviamente dedicato alla Miura SV personale di Ferruccio Lamborghini, un esemplare unico al mondo l'unica Miura P400 SV con le "ciglia", e alla Countach, che proprio nel 2021 celebrano i 50 anni. All'interno del museo, spazio anche alla storia del prototipo di elicottero e dell'offshore Fast 45 Diablo Classe 1 di 13,5 metri con motore Lamborghini, 11 volte campione del mondo.