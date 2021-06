A Napoli un parcheggio "rosa" per le avvocatesse in gravidanza

E' diventato realtà, dopo il via libera del Comune di Napoli, il sogno delle avvocatesse napoletane di ottenere uno spazio-parcheggio riservato alle professioniste in stato di gravidanza, il primo, riferisce un comunicato, nei pressi di un palazzo di Giustizia nel Sud Italia.

Il parcheggio "rosa" è stato inaugurato alla presenza di Francesca Menna, assessore alle Pari opportunità del Comune, di Marco Gaudini, assessore al Trasporto e alla mobilità e di Elena De Rosa e Fabrizia Krogh, rispettivamente consigliere tesoriere dell'Ordine avvocati e presidente del Comitato pari opportunità dell'Ordine. Gli stalli-parcheggi si trovano all'incrocio tra via Grimaldi e via Aulisio.

"Una lodevole ed encomiabile iniziativa - è stato sottolineato dagli intervenuti - finalizzata alla cultura del rispetto per le donne in gravidanza, oltre che un alto valore simbolico: il parcheggio in questione è il primo nelle adiacenze di un Tribunale e agevola le donne avvocato nel far conciliare l'esercizio della professione forense con la gravidanza", hanno sintetizzato gli ospiti al taglio del nastro.

"L'auspicio - conclude la nota - è che presto il rispetto degli stalli riservati venga contemplato anche dal codice della strada, per il momento infatti è solo un gesto di cortesia.

L'Ordine avvocati rilascerà il contrassegno per la sosta dietro presentazione di domanda da consegnare agli sportelli degli uffici".