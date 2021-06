Scania, con Politecnico di Milano per la mobilità del futuro

Per il secondo anno consecutivo Scania supporta il corso di Laurea Magistrale in Mobility Engineering del Politecnico di Milano. Il corso di laurea rappresenta un percorso formativo che risponde alla necessità del settore del trasporto di avere figure professionali sempre maggiormente qualificate e specializzate.

Proprio per questo, l'ingegnere della mobilità è una figura professionale di elevata qualificazione che unisce competenze trasversali che vanno dalla progettazione alla gestione dei sistemi di trasporto, dalle analisi di rischio al monitoraggio di sistemi complessi, dalla pianificazione dei trasporti alla valutazione del loro impatto urbanistico, sociale e ambientale.

Una figura in grado di ricoprire sia ruoli tecnici e gestionali in ambito veicoli, infrastrutture, impianti e servizi per la mobilità.

L'elettrificazione dei trasporti, sia merci che persone, è tra le principali tematiche affrontate nel corso di laurea. "È per noi motivo di grande orgoglio - ha commentato Enrique Enrich, presidente e amministratore delegato di Italscania - essere nuovamente tra i promotori di un corso di laurea così innovativo e collaborare con una realtà di grande prestigio internazionale quale il Politecnico di Milano. Il settore dei trasporti, sia merci che persone, sta vivendo un momento di grandissimo cambiamento in cui è fortissima la spinta alla digitalizzazione e all'elettrificazione. In questo scenario, avremo fortemente bisogno di profili professionali sempre maggiormente qualificati, in grado di svolgere ruoli di primaria importanza in settori chiave come quelli della logistica e del trasporto pesante, di merci e di persone".

"La riconferma di Scania come partner del corso di Laurea Magistrale in Mobility Engineering - ha invece detto Ferruccio Resta, Rettore del Politecnico di Milano - è la testimonianza del valore di una relazione, quella tra università e impresa, che è centrale per il nostro ateneo e per la formazione di giovani laureati che si affacciano al mondo del lavoro rispondendo alle esigenze di innovazione del tessuto produttivo".