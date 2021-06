EasyPark Group completa l'acquisizione di Park Now Group

Dopo aver annunciato l'intenzione di acquisire Park Now Group, fornitore leader mondiale di servizi digitali di parcheggio, lo 9 marzo scorso, ora EasyPark Group rende noto che l'operazione è stata approvata senza condizioni dalle autorità antitrust competenti e tutte le attività e le passività sono state trasferite dagli azionisti dell'azienda, BMW Group e Daimler Mobility AG, alla società hi-tech che si occupa della gestione e del pagamento della sosta.

L'acquisizione consentirà a EasyPark Group di diventare il punto di riferimento a livello mondiale nei campi di servizi digitali di parcheggio, ricarica di veicoli elettrici e mobilità in generale. Le due aziende sono complementari, con una copertura di mercato che spazia da America Settentrionale, Australia, Nuova Zelanda, Regno Unito (Inghilterra, Scozia, Irlanda del Nord e Galles) al resto d'Europa. In totale, attualmente sono presenti in 3.200 città di tutto il mondo.

In seguito alla chiusura dell'operazione, Jörg Reimann si è dimesso dal ruolo di ceo di Park Now Group, mentre Johan Birgersson, ceo di EasyPark Group, ha assunto il ruolo di ceo nuovo gruppo allargato.

"È un passaggio storico per l'intero settore e non vediamo l'ora di intraprendere insieme questo viaggio. Ma soprattutto sono estremamente orgoglioso di essere alla guida di un'organizzazione così forte e ricca di personale di talento.

Grazie alla nostra copertura e scala globale, e alla gamma di prodotti integrata, potremo rendere le città ancora più vivibili con lo sviluppo di nuovi servizi digitali intelligenti e integrati", ha detto Johan Birgersson, ceo di EasyPark Group.

"Ora ci apprestiamo a entrare in una fase di conoscenza e integrazione reciproca, per sfruttare i punti di forza, la competenza e la mentalità sia di Park Now Group che di EasyPark Group e porre le basi per il nostro successo futuro. Il potenziale è enorme e come un'unica azienda potremo creare ancora più valore aggiunto sia per gli automobilisti che per le imprese, le città e i gestori di parcheggi di tutto il mondo" ha concluso Birgersson.

L'integrazione delle due aziende avverrà in più fasi, a partire dall'offerta commerciale, dall'organizzazione interna e dalle metodologie di lavoro.