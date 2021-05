Sbarca in Italia Virtuo, noleggio digitale tramite app

Sbarca in Italia il primo servizio di autonoleggio completamente digitale: dalla prenotazione al ritiro dell'auto fino al pagamento, tutto avviene tramite app.

Nato in Francia nel 2016 e già attivo in diverse città europee, Virtuo parte oggi da Milano e, per l'estate 2021, punta ad avere un centinaio di auto in città. In concomitanza con l'arrivo in Italia, Virtuo ha annunciato un nuovo round di finanziamento da 80 milioni di euro volto a sostenere lo sviluppo della propria flotta a livello europeo e ad investire nella propria tecnologia per lanciare innovazioni e nuovi servizi.

In pratica, scaricando l'app, si sceglie e si prenota l'auto (veicoli Mercedes Benz top di gamma), che può essere ritirata in autonomia presso le stazioni di ritiro cittadine, oppure si può optare per la consegna a domicilio. Qualche ora prima dell'inizio del noleggio è possibile scaricare la chiave digitale per aprire il veicolo e segnalare lo stato del mezzo scattando delle foto. Un sistema di intelligenza artificiale riconoscerà ogni parte dell'auto. "Puntiamo a creare una vera alternativa al possesso di un'auto nelle città - afferma Karim Kaddoura, Co-Founder di Virtuo -. Il nostro servizio di auto on-demand permette di avere un'auto a disposizione solo quando se ne ha effettivo bisogno ed è pensato per fughe facili e veloci dalla città".