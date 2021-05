A 140 km/h in strada urbana, multa fino oltre 3mila euro

Patente di guida sospesa e multa che può arrivare a oltre 3 mila euro per un motociclista che ieri pomeriggio è stato sorpreso a guidare a 140 km/h su una strada urbana con il limite dei 50 a Genova. E' accadatuo durante uno dei consueti controlli del reparto Pronto intervento della Polizia locale per garantire la sicurezza stradale. Gli agenti erano in corso Gastaldi e hanno visto un motociclista avvicinarsi a fortissima velocità. L'autovelox ha certificato che procedeva a 139 chilometri l'ora in strada urbana dove il limite è di 50 chilometri l'ora. Chiunque supera di oltre 60km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 845 a euro 3.382. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi spiega in una nota i vigili.

Un altro motociclista procedeva a 99 km/h, cioè a quasi il doppio della velocità massima consentita. Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 543 a euro 2.170. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.

Un terzo soggetto è stato scoperto a guidare senza patente.

Per lui è scattata la denuncia. 39, in totale, i verbali elevati nel corso del controllo. Tra le cause più frequenti di incidente stradale, ricordano i vigili, ci sono la distrazione alla guida, il mancato rispetto della precedenza e la velocità troppo elevata che rappresentano nel complesso il 38,2% dei casi. La Polizia locale ha avviato una campagna per la sicurezza che, oltre a una serie di iniziative che puntano a formare nella cittadinanza la consapevolezza del rischio che comportano certi comportamenti, comporta anche frequenti controlli in tutte le zone cittadine, anche con strumenti di misurazione della velocità.