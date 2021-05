'Unlock Any Road Japan', con Urus alla scoperta del Giappone

Automobili Lamborghini Japan ha organizzato "Unlock Any Road Japan", una spedizione di oltre 6.500 km a bordo del suv Urus alla scoperta del Giappone.

Partita il 26 aprile da Fukuoka e conclusasi il 23 maggio, dopo 17 tappe, a Tokyo, ha convolto giornalisti freelance e rappresentanti dei media automotive, lifestyle e moda che, in un mese circa, hanno percorso le strade del Giappone, avendo come base di partenza e di arrivo i concessionari autorizzati Lamborghini.

Le due vetture protagoniste della spedizione sono state la Urus "Giallo Inti Pearl Capsule", della nuova collezione colori appositamente studiata e sviluppata dal Centro Stile Lamborghini per Urus, e un altro esemplare in "Blu Astraeus".

Il viaggio ha avuto inizio a Fukuoka e nella prima metà di itinerario ha attraversato gli incredibili scenari di Hiroshima, Kobe, Osaka, Nagoya, Kanazawa, Yamagata e Akita.

Viaggiando verso nord lungo le coste del Mar del Giappone, le due Urus hanno fatto tappa a Hokkaido, Sendai e Yokohama, prima di raggiungere la destinazione finale, l'esclusiva Lamborghini Lounge a Roppongi, Tokyo.



Questo evento ha voluto esaltare la bellezza del Giappone, mettendo in risalto, allo stesso tempo, la versatilità assoluta del primo suv capace di affrontare qualsiasi terreno, dall'asfalto alla sabbia, passando per sentieri sterrati o ghiacciati. La Pearl Capsule è una nuova collezione colori studiata e sviluppata dal Centro Stile Lamborghini per il suv Urus. Il look bicolore esterno propone i colori perlati ultra brillanti con vernice a 4 strati della tradizione Lamborghini, il Giallo Inti, l'Arancio Borealis e il Verde Mantis, abbinati al nero lucido di tetto, diffusore posteriore, labbro dello spoiler e altri dettagli. I terminali di scarico sportivi in grigio opaco sono accompagnati dai cerchi da 23", sempre in nero lucido, in un richiamo al colore della carrozzeria. Le finiture interne giocano su una combinazione bicromatica che riprende la caratteristica impuntura, detta Q-Citura, a motivo esagonale con logo ricamato sui sedili, a cui si aggiungono i dettagli in fibra di carbonio e alluminio nero anodizzato. In esclusiva per la Pearl Capsule, il sedile opzionale interamente elettrico è rivestito in Alcantara traforata per garantire il massimo comfort.