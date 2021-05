Tesla realizza centro di archiviazione dati in Cina

La casa automobilistica statunitense Tesla ha istituito un centro di elaborazione dati in Cina per registrare i dati delle sue auto a livello locale.

Lo ha annunciato oggi la società.

A tal proposito tutti i dati generati dai veicoli Tesla venduti in Cina continentale saranno conservati nel Paese all'interno di più centri di elaborazione che saranno costruiti dalla società sul territorio.

In futuro i proprietari di veicoli Tesla potranno accedere a una piattaforma per consultare i dati del mezzo, nell'ambito di quello che secondo la società rappresenta un tentativo di standardizzare la gestione dei dati e garantirne la sicurezza.