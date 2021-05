Porsche 917K, all'asta quella di Le Mans 1970

Una quotazione record per per la Porsche 917K di Hailwood e Steve McQueen. L'iconica vettura che nel 1970 scese in pista alla 24 Ore di Le Mans, per poi diventare ancora più celebre dell'omonimo film con McQueen, andrà infatti all'asta da Sotheby's. Il veicolo, con la storica livrea Gulf, è spinto da un motore 12 cilindri raffreddato ad aria e in grado di portare l'auto a velocità superiori a 230 mph. La vettura, con numero di gara 22 e telaio 026, nel 1970 era stata affidata in pista al nove volte iridato nel motomondiale Mike Hailwood e a David Hobbs, con l'obiettivo di vincere la 24 Ore. Per i due piloti, però, il sogno si interruppe al 50° passaggio, quando Hailwood perse il controllo dell'auto a causa della pioggia, finendo contro un muro.

Dopo l'incidente l’auto venne riparata, con un nuovo numero di telaio, e trasformata in una 917 Spyder per correre nel campionato europeo come vettura del gruppo 7. A guidarla, il pilota privato Ernst Kraus, che la cedette al Gelo Racing Team di Georg Loos con il quale continuò a correre per tutto il 1973. In seguito la 917K entrò a far parte di una collezione privata per poi passare nelle mani di Mike Amalfitano. L’attuale proprietario, che l’ha comprata a sua volta durante un’asta Bonhams nel 2010 a meno di quattro milioni di dollari, l'ha riportata al suo stato originale, eliminando la livrea gialla e rossa che aveva sostituito l'originale. L'asta, in quel di Monterey, è prevista per il prossimo mese di agosto e gli esperti hanno previsto che potrebbe attestarsi sulla cifra record di 15 milioni di dollari.