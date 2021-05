Da Fisker una papamobile completamente elettrica

Una papamobile elettrica: a costruirla ci penserà Henrik Fisker, fondatore dell'omonima casa automobilistica che, la scorsa settimana, ha presentato dei rendering a Papa Francesco durante un'udienza privata alla Città del Vaticano. La vettura, che sarà basata sul suv Ocean, sarà la prima papamobile completamente elettrica.

"Mi sono ispirato leggendo che Papa Francesco è molto attento all'ambiente e all'impatto del cambiamento climatico per le generazioni future - ha detto Henrik Fisker - L'interno dell'auto conterrà una varietà di materiali sostenibili, tra cui tappeti realizzati con bottiglie di plastica riciclate dall'oceano".

Lo spazioso interno del suv Fisker Ocean prevede una grande e moderna cupola interamente in vetro, capace di offrire accessibilità e visibilità a Papa Francesco per salutare i fedeli. Questa Fisker Ocean creata appositamente per il Santo Padre sarà il primo trasporto papale completamente elettrico.

L'azienda prevede di consegnare questa singolare versione della Fisker Ocean al Papa per il prossimo anno. La Fisker Ocean dovrebbe entrare in produzione il 17 novembre 2022.

La Ocean sarà costruita nella fabbrica Magna-Steyr a Graz, Austria, che attualmente costruisce la Mercedes-Benz Classe G, Jaguar I-Pace ed E-Pace, e le gemelle BMW Z4/Toyota Supra.

La Ocean promette 480 km di autonomia ed una potenza complessiva di 300 cv grazie all'impiego di due motori elettrici, uno per ogni asse.