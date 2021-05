Bentley, 75 anni di produzione nella fabbrica di Crewe

Bentley Motors ha celebrato nei giorni scorsi i suoi primi 75 anni di produzione nella fabbrica di Crewe. Nel corso degli anni, il numero di auto di lusso uscite dalla produzione, rigorosamente artigianale, di questo stabilimento sono state 197.086, ovvero il 97% dell'intera produzione di Bentley. Secondo i numeri rivelati da Bentley, l'84% di tutte le auto costruite a Crewe per il mercato del Regno Unito, sono ancora sulla strada oggi.

Oggi Bentley produce attualmente 85 auto al giorno, ovvero la stessa produzione mensile di due decenni fa. "Per 75 anni Crewe - ha commentato Peter Bosch, Member of the Board for Manufacturing di Bentley - è stato sinonimo di produzione di auto di lusso, una vetrina globale di artigianato e qualità. In quel periodo, i nostri colleghi hanno creato alcuni dei prodotti più iconici e attraenti del mondo, comprese le auto create su commissione speciale e quelle della famiglia Reale. Oltre a mattoni e cemento, questo stabilimento è una pietra miliare che rende omaggio ai colleghi che hanno costruito qui il nostro marchio, e vorrei esprimere a loro i miei ringraziamenti e ammirazione per la loro dedizione per questi tre quarti di secolo".

La Bentley Mark VI è stata la prima auto Bentley prodotta interamente a Crewe e la prima ad essere proposta con una carrozzeria in acciaio pressato di serie. Il motore da 4.3 litri Dritty Six utilizzato al lancio fu aggiornato a un'unità più potente da 4,6 litri nel 1951. Sebbene le Coachbuilt fossero ancora disponibili, la Mark VI ha segnalato l'alba di una nuova era nella produzione di auto per la casa inglese. Prima dell'era moderna, da Crewe sono usciti modelli iconici che hanno contraddistinto i loro rispettivi periodi, come la R-Type Continental, la Turbo R, la Arnage e la Azure.

Un dei più grandi cambiamenti per lo stabilimento di Pyms Lane ha avuto luogo nel 1998, a seguito dell'acquisizione di Bentley da parte del Gruppo Volkswagen. Il Gruppo ha investito in modo significativo per modernizzare la fabbrica e trasformarla in quella che è oggi. Pyms Lane è rimasto il punto focale per la sede centrale di Bentley a Crewe da quando la società si è installata nel 1938. Nelle prossime settimane, in Pyms Lane sarà inaugurato anche un centro di test ingegneristici e un edificio dedicato alla ricerca e allo sviluppo.