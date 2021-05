Bundestag dà ok a auto autonome dal 2022 in Germania

Le auto a guida autonoma potranno circolare nel traffico, in Germania, già dal 2022, anche se non ancora dappertutto. È quello che stabilisce una legge approvata dal Bundestag ieri sera tardi, secodo quanto ha scritto la Dpa.

Il testo passerà al vaglio del Bundesrat, il senato federale. La Germania vuole così affermarsi fra i pionieri della rivoluzione nella mobilità su scala globale. Si tratta delle auto autonome di livello 4, quelle nelle quali cioè in alcune condizioni il computer può prendere il controllo completo dell'auto.