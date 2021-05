Stellantis: Ficili presenta team Italia, sfide impegnative

E' pronta la nuova squadra di Stellantis per l'Italia, scelta dal responsabile Santo Ficili.

Questo il team per quanto riguarda i brand:

Marco Antonini (Citroen),

(Citroen), Eligio Catarinella (Fiat e Abarth),

(Fiat e Abarth), Fabio Mazzeo (Opel),

(Opel), Salvatore Internullo (Peugeot),

(Peugeot), Alessandro Grosso (Jeep),

(Jeep), Raffaele Russo (Alfa Romeo e Lancia),

(Alfa Romeo e Lancia), Eugenio Franzetti (Ds).

Per quanto riguarda le funzioni:

Rubina Rovere (Parts & Services),

(Parts & Services), Gianluca Zampese (Lcv),

(Lcv), Giuseppe Di Mauro (B2B),

(B2B), Simonetta Cerruti (Used Vehicles),

(Used Vehicles), Emiliano Franchetto e Alessandro Musumeci (Car Flow),

e (Car Flow), Marco Icardi (Network Development e Training),

(Network Development e Training), Alessandra Mariani (Customer Experience),

(Customer Experience), Daniele De Leonardis (Customer Management Officer),

(Customer Management Officer), Federico Scopelliti e Andrea Ciucci (STM Synergies & Transformation),

e (STM Synergies & Transformation), Claudio D'Amico (Pubblic Relations e Communication)

"Ci attendono - commenta Ficili - tante sfide e responsabilità impegnative: per questo abbiamo riunito grandi professionisti in una squadra compatta, capace di sintetizzare ed esprimere al meglio sul mercato italiano i valori di un Gruppo globale. Abbiamo in mente un modello capace di affrontare il business con grande slancio, forti della nostra leadership sul mercato, ma senza soffermarci soltanto sul presente: dovremo tutti essere capaci di anticipare gli scenari e di proiettarci costantemente nel futuro del mercato dell'auto, mai come in questi tempi in continua evoluzione. Abbiamo i modelli, la visione e le competenze per continuare a raggiungere grandi risultati, e ci siamo dotati della migliore struttura per rispondere alle esigenze di ogni cliente. Questa nuova squadra di professionisti metterà a disposizione quotidianamente le proprie competenze al fianco dei concessionari Stellantis in Italia".