Pininfarina: 16 auto da sogno nate per immaginare il domani

Sedici auto da sogno progettate pensando al futuro. Modelli che esplorano e influenzano le nuove tendenze estetiche e tecnologiche, fantasie a quattro ruote nate per ammaliare costruttori e pubblico ai saloni automobilistici, esemplari diventati icone da museo o produzioni in serie limitate. Con la mostra 'La Forma del Futuro. 90 (+1) anni di stile e innovazione', al Mauto - Museo nazionale dell'Automobile di Torino fino al 12 settembre, Pininfarina festeggia i 90 anni di storia, celebrazione slittata nel 2020 a causa dell'emergenza sanitaria.



Dalla leggendaria Cisalfa 202, alla Ferrari P6, "la madre di tutte le berlinette", al Duetto guidato da Dustin Hoffman nel film Il Laureato alle auto del futuro, come la Sintesi, la Cambiano e la Battista, concept di una hypercar elettrica. In occasione dell'inaugurazione, sono esposti in via del tutto eccezionale altri due gioielli: la Dino Berlinetta Speciale del 1965, esemplare unico appena restaurato nell'atelier Pininfarina di Cambiano per un collezionista privato e un'anteprima di stile del simulatore di guida disegnato e costruito da Pininfarina per The Classic Car Trust, ispirato alla leggendaria Cisitalia 202.

"In un anniversario così importante - spiega il presidente Paolo Pininfarina - guardiamo al nostro percorso concentrandoci su capolavori che hanno rappresentato un salto in avanti nella concezione dell'automobile. Il design ha la capacità di migliorare continuamente la vita delle persone e fornire la risposta per immaginare un nuovo futuro. Sarà la nostra missione anche per i prossimi 90 anni. Questa mostra è un simbolo di ripartenza". "La forma del futuro è al centro di ogni nostro pensiero. Nel prossimo decennio l'automobile non sarà più come l'abbiamo pensata e realizzata per 90 anni. Sarà connessa, condivisa, elettrificata, autonoma. Noi siamo dentro questa rivoluzione", sottolinea l'ad Silvio Angori.