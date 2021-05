Daimler, via test intensivi su truck a celle a combustibile

Daimler Trucks ha avviato i test intensivi del suo truck a celle a combustibile. Il primo prototipo ulteriormente sviluppato del Mercedes-Benz GenH2 Truck, infatti, viene testato sul circuito di prova dalla fine di aprile.

Gli sviluppatori di Daimler Trucks stanno mettendo a dura prova il veicolo a celle a combustibile. La serie di test, con i quali il veicolo ed i suoi componenti vengono sottoposti a grandi sollecitazioni, si concentra sull'esercizio continuo, su diverse condizioni meteorologiche e stradali e su varie manovre di guida.

Il piano di sviluppo di Daimler Trucks prevede test su strade pubbliche già nel corso di quest'anno. Le sperimentazioni presso i clienti dovrebbero iniziare nel 2023 ed i primi esemplari di GenH2 Truck prodotti in serie dovrebbero essere consegnati ai clienti dal 2027.

'''Attuiamo con coerenza la nostra strategia tecnologica sul versante dell'elettrificazione dei veicoli industriali.

L'obiettivo è offrire ai nostri Clienti il truck 'carbon neutral' migliore a seconda dell'applicazione, che ciò avvenga mediante batteria o celle a combustibile a idrogeno - ha detto Martin Daum, presidente del Board of Management di Daimler Truck AG e Membro del Board of Management di Daimler AG - Stiamo rispettando alla perfezione il cronoprogramma e sono molto lieto che i test intensivi del GenH2 Truck siano iniziati con successo'''.

''Nel prossimo futuro, - ha aggiunto - la trazione a celle a combustibile basata sull'idrogeno sarà imprescindibile nel trasporto a lungo raggio a zero emissioni di CO2. Questo è confermato anche dai nostri numerosi partner, con i quali stiamo lavorando senza sosta per portare su strada questa tecnologia mediante la produzione di serie. Inoltre, stanno fornendo importanti impulsi in tal senso anche gli enti regolatori, nazionali ed europei, con il loro chiaro impegno a favore dell'uso dell'idrogeno nel trasporto di merci su strada. Il sostegno politico gioca un ruolo importante perché deve promuovere lo sviluppo di un'infrastruttura per l'idrogeno 'verde' e rendere economicamente praticabile per i nostri Clienti la scelta dei truck a celle a combustibile'', ha aggiunto Daum.

Gli ingegneri allo sviluppo di Daimler Trucks progettano il GenH2 Truck sulla base dei medesimi requisiti di durata, del veicolo e dei suoi componenti, che si applicano ad un Mercedes-Benz Actros convenzionale paragonabile. Questo significa 1,2 milioni di chilometri di percorrenza, dieci anni d'impiego ed un totale di 25.000 ore di esercizio. Ecco perché il GenH2 Truck, esattamente come ogni nuova generazione di Actros, deve superare test molto severi. Già nelle prime settimane di test, il veicolo ha percorso centinaia di chilometri sotto carico continuo sul banco di prova a rulli ed è stato sottoposto a numerose situazioni di guida estreme tipiche dell'impiego reale, come la frenata a fondo e la guida sopra i cordoli del circuito di prova.