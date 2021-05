Auto: ritorna campionato di simulazione Lamborghini eSports

Ritorna per la seconda stagione il campionato di simulazione The Real Race, organizzato da Lamborghini eSports, con un nuovo formato globale che prevede tre trofei in Europa, America e Asia.

I migliori sim driver gareggeranno al volante delle Lamborghini Huracán Gt3 Evo su piattaforma 'Assetto Corsa Competizione'. Sviluppato in collaborazione con i principali costruttori automotive e visto l'elevato livello di realismo, questo videogioco viene utilizzato anche da alcuni piloti Lamborghini Squadra Corse per prepararsi alle competizioni reali.

Dopo la prima edizione, vinta dal tedesco Nils Naujoks, che nel 2020 ha visto la partecipazione di oltre 2.500 piloti provenienti da 109 paesi, da quest'anno i piloti gareggeranno sia nei Gp tradizionali sia in tre gare endurance che consentono di ottenere punti per le classifiche continentali.

Il trofeo si svolgerà da giugno a novembre: i piloti di tutto il mondo potranno iscriversi alle qualificazioni aperte, che si terranno da lunedì a venerdì. I primi 40 giocatori classificati nelle qualificazioni aperte accederanno alle qualifiche del sabato; i migliori 20 si sfideranno in The Real Race la domenica, gareggiando due volte sullo stesso circuito. I dieci turni di qualificazioni settimanali consentiranno ai partecipanti di ottenere punti per la rispettiva classifica continentale determinando i tre campioni.