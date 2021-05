Al Gp "Terre di Canossa" le "Pre-War"

Il Gran Premio Terre di Canossa 2021, una delle gare italiane per vetture storiche più prestigiose a livello internazionale (che prende il via venerdì 21 maggio da Salsolmaggiore Terme) prevede quest'anno la novità di una Pre-War Cup riservata alle auto costruite entro il 1946.

Auto protagoniste della 1000 Miglia, come Bugatti T35, Alfa Romeo 1750 SS Zagato o Aston Martin Le Mans daranno vita ad una sfida separata di alto livello, ma potranno comunque ambire anche al successo finale grazie al coefficiente di anzianità che le avvantaggia nelle gare di regolarità.

Terre di Canossa è una competizione molto amata dagli equipaggi stranieri presenti in discreto numero (ben 25 equipaggi su un totale di circa 70 iscritti): un segnale che ci si sta avviando lentamente ad un ritorno alla normalità, sia pure nel rispetto rigoroso delle normative anti-Covid. Il Gran Premio prevede una parte turistica, con partenza dalla città emiliana del liberty e ritorno sempre nella Terra dei Motori domenica 23 maggio, dopo aver scavallato l'Appennino e tappe alle Cinque Terre, Lunigiana, Lucca e Forte dei Marmi, ma la parte agonistica sarà impegnativa con 63 prove cronometrate e otto prove di media.

Da segnalare la presenza in forza anche delle Porsche, portate in gara tra l'altro dal Porsche Classic Zurich e dal Porsche Classic Roma, mentre le Ferrari moderne saranno presenti in coda alle storiche con una dozzina di auto di produzione più recente.

Per il quinto anno consecutivo Terre di Canossa si impegna poi ad una gara per auto storiche che sia un vero "evento green" con la selezione di fornitori impegnati nella sostenibilità ambientale e con la piantumazione di alberi in aree selezionate per compensare le emissioni di CO2.