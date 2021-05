Uber torna a Torino con servizio di mobilità Uber Black

Da oggi il servizio di mobilità Uber Black è attivo anche a Torino. Dopo Milano, Roma e Bologna, Torino è la quarta città in Italia dove ci si potrà spostare grazie alla App Uber. La prima con il doppio servizio Uber Taxi e Uber Black. "L'arrivo del servizio a Torino avviene in un momento in cui stiamo registrando una significativa crescita di richieste di mobilità, in concomitanza con le riaperture post lockdown delle diverse attività Continueremo a lavorare per proporre, in sempre più città italiane, la nostra piattaforma di mobilità", spiega Lorenzo Pireddu, responsabile di Uber in Italia. Nel 2019 l'app di Uber è stata aperta oltre 145mila volte a Torino per verificare la disponibilità di corse in città.

"Uber torna in città e noi torniamo a chiedere il rispetto delle normative vigenti. Sappiamo che il ritorno della multinazionale californiana avverrà sotto forma di Uber Black e non più di Uber Pop ma vogliamo comunque vigilare sul rispetto delle regole" commenta l'assessore regionale alla Sicurezza, Fabrizio Ricca. "Prima fra tutte: se Uber affiderà le corse agli Ncc attraverso un'app - spiega Ricca - chiederemo di vigilare con attenzione sul fatto che le corse richieste tramite app non vengano affidate sul territorio, cioè con i mezzi in movimento, perché quella è una prerogativa dei soli taxi. Le corse dovranno essere destinate ai conducenti esclusivamente quando i mezzi saranno tornati presso le loro rimesse, così come previsto dalla normativa per i veicoli Ncc . Pensiamo che la vigilanza su questi temi sia importante e ci adopereremo per fare in modo che tutti rispettino le regole. In questo ci sarà d'aiuto anche il decreto Rixi-Maccanti, che mi auguro diventi presto operativo".