Auto: in Europa balzo su lockdown, ma -22,7% sul 2019

Nell'Europa Occidentale (Ue+Efta+Regno Unito) nel mese di aprile le immatricolazioni - secondo i dati dell'Acea, l'associazione dei costruttori europei - sono state 1.039.810, con una crescita a tre cifre sullo stesso mese del 2020 (+255,9%) che, però, era stato penalizzato dal lockdown. Rispetto allo stesso periodo del 2019 il calo è invece del 22,7%.

Nei primi quattro mesi dell'anno sono state vendute 4.120.443 auto, il 23,1% in più dell'analogo periodo dell'anno scorso ma in calo del 25% sul 2019.

Il gruppo Stellantis ha immatricolato in aprile 226.000 auto in Europa Occidentale (Ue+Efta+Regno Unito), in crescita del 358,2% rispetto allo stesso mese del 2020. La quota sale dal 16,9 al 21,7%. Nei primi quattro mesi dell'anno le auto immatricolate del gruppo 895.328 (+33,1% sull'analogo periodo del 2020) con una quota del 21,7% a fronte del 20,1%.

Il calo del mercato europeo dell'auto nel mese di aprile rispetto al 2019 "riflette la reale situazione di un mercato ancora fortemente provato dalla pandemia" con tutti i mercati nazionali dell'area in crisi, tranne il piccolo mercato svedese in crescita dell'8,3% nei 4 mesi. Lo sottolinea il Centro Studi Promotor. "La crisi - spiega - non risparmia i cinque maggiori paesi dell'area e cioè Germania, Italia, Francia Regno Unito e Spagna che assorbono il 70,2% delle immatricolazioni in Europa Occidentale. Dai dati di questi cinque mercati emerge un aspetto di particolare interesse. L'Italia è il paese che, nel primo quadrimestre 2021, accusa il calo più contenuto. La contrazione rispetto allo stesso periodo del 2019 è del 16,9% contro il 21,5% della Francia, il 25,6% della Germania, il 34,2% del Regno Unito e il 39,3% della Spagna. Il minor calo dell'Italia è dovuto al fatto che il nostro paese ha stanziato generosi incentivi per l'acquisto di vetture con emissioni di CO2 tra 0 e 60 gr/km, ma anche, per il primo semestre 2021, incentivi per le vetture con alimentazioni tradizionali con emissioni di CO2 comprese tra 61 e 135 gr/km, cioè per le vetture più richieste dal pubblico". Per il presidente Gian Primo Quagliano se con il Decreto Ristori dovessero arrivare nuovi incentivi "il mercato italiano nel 2021 potrebbe chiudere con un consuntivo non molto al di sotto del livello del 2019. Resterebbe però ancora parecchio terreno da recuperare per tornare alla normalità. Nel 2019 le immatricolazioni nel nostro Paese toccarono infatti quota 1.916.951 con un calo del 23,1% rispetto al massimo toccato nel 2007 prima della crisi dei mutui sub-prime e con un calo del 12,9% sul livello di 2.200.000 immatricolazioni, ritenuto ottimale per consentire la regolare sostituzione delle auto circolanti".

"In attesa che la eMobility decolli davvero anche nel nostro Paese, l'unico modo per abbassare le emissioni delle auto di nuova immatricolazione, e svecchiare il circolante, è continuare a incentivare con obbligo di rottamazione la fascia 61-135 g/km, che ha dimostrato di poter abbattere in modo massiccio la quota delle auto con emissioni superiori". Lo sottolinea il direttore generale dell'Unrae Andrea Cardinali. In Italia l- spiega - a penetrazione di auto elettriche è ancora bassa, migliore solo rispetto alla Spagna: ad aprile la quota di vetture "alla spina" (Bev e Phev) ha raggiunto il 7,9% rispetto al 16,1% degli altri Major Market. Continua invece l'ascesa dei modelli ibridi, per i quali l'Italia mantiene il primato con una quota del 28,7% rispetto al 19,4% degli altri quattro paesi, grazie agli incentivi alla fascia di emissioni 61-135 g/km di CO2 e al fatto che le auto ibride "full" e "mild" non hanno bisogno di infrastrutture di ricarica, di cui in Italia c'è ancora carenza. "Le misure di sostegno alle infrastrutture di ricarica indicate nel Pnrr, secondo l'Unrae vanno nella direzione auspicata per lo sviluppo di una mobilità a zero emissioni. "Ma - afferma Cardinali - nulla è previsto per un'accelerazione dal lato della domanda, che rimane frenata nel suo potenziale. Negli altri principali mercati è andata meglio: in Germania è stato presentato un Piano che prevede 2,5 miliardi di euro come incentivi per la diffusione di veicoli elettrici, in Francia il bonus ecologico all'acquisto già in vigore sfiora il miliardo di euro, a cui si aggiungono altri 800 milioni come incentivi a fronte di rottamazione di veicoli vetusti. In Italia lo sviluppo della mobilità elettrica non può prescindere dalla estensione dell'Ecobonus, oggi previsto solo per il 2021, fino al 2026".