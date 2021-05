Anfia, rinviata in autunno Formula Sae Italy 2021

L'Anfia e il Comitato organizzatore di Formula Sae Italy hanno deciso, in considerazione dei numerosi fattori di incertezza nella gestione operativa dell'evento in ottemperanza alle misure anti-Covid, e delle policy restrittive di alcune delle aziende partner e sostenitrici riguardo alla partecipazione fisica dei propri dipendenti, di rimandare l'evento in presenza previsto a luglio. Le prove statiche (Design event, Business Presentation event e Cost event) su piattaforma digitale si terranno nella settimana dal 27 settembre al primo ottobre e valutando la possibilità di organizzare le prove dinamiche presso l'autodromo R. Paletti di Varano de' Melegari (Pr) nel mese di ottobre. Questa formula ibrida - spiegano gli organizzatori - consentirà agli studenti partecipanti di non rinunciare ad un'esperienza internazionale dall'elevato valore formativo rendendone la gestione più snella e più sicura e mantenendo, per le aziende aderenti, tutti i vantaggi legati alle opportunità di networking e recruitment, grazie alle potenzialità di una piattaforma online per eventi virtuali. Nelle prossime settimane verrà comunicata la decisione definitiva riguardo allo svolgimento degli eventi dinamici in autodromo.