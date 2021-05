Mitsubishi Pajero, la Final Edition arriva in 800 esemplari

Negli Stati Uniti era conosciuto come Mitsubishi Montero, negli altri paesi il marchio nipponico ha continuato a vendere il large suv sotto il nome di Pajero.

In seguito all'annuncio dello stop alla produzione di questo modello (attualmente la quarta generazione viene realizzata a Sakahogi), il brand del Sol Levante fa sapere che è in procinto di sfornare un ultimo lotto di questo modello.

Secondo quanto si apprende sul sito Motorauthority.com, si tratterebbe di una Final Edition: di questa versione ne saranno realizzati 800 esemplari che saranno destinati al mercato australiano, in vendita nel 2022.

Un modello simile alla Final Edition è stato lanciato in Giappone nel 2019 quando si decise di cessare le vendite del Pajero.

L'ultima Final Edition per il mercato australiano segna la fine dell'era del large suv nato nel 1981, con la prima generazione che ha fatto il suo debutto al Tokyo Motor Show di quell'anno. Il Pajero di terza generazione, che ha cessato la produzione nel 2006, era invece la versione venduta negli Stati Uniti come Montero.