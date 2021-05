Bentley, 100 anni fa la prima vittoria in gara

Un centenario da festeggiare per la prima vittoria di Bentley nelle competizioni. A 100 anni dal primo gradino più altro su un podio, l'auto vincente nota come EXP2, è tornata nei giorni scorsi al famoso Brooklands Racetrack nel Surrey per guidare una parata di Bentley 3 litri. La EXP2 ha guidato un gruppo di 24 3litri provenienti da tutto il paese, che si è formato sulla sezione rimanente del circuito sopraelevato di Brooklands, dove Bentley ha ottenuto la sua prima vittoria il 16 maggio 1921. In quel giorno, giunse la vittoria nella Whitsun Junior Sprint Handicap per mano del pilota ufficiale Frank Clement, dando il via a una serie di vittorie per il modello da 3 litri che culminò in due vittorie alla 24 Ore di Le Mans, la prima di Bentley nel 1924, guidata da Clement e John Duff, e di nuovo nel 1927.

Tra questi successi, nel 1925 Duff utilizzò anche un 3 litri per assicurarsi un totale di 21 record mondiali nel corso di una 24 ore. Queste prime vittorie hanno aperto la strada alla produzione e alla vendita di oltre 1600 modelli da 3 litri. "Il successo ottenuto negli sport motoristici - ha commentato il Presidente del Bentley Drivers Club, Richard Parkinson - è una parte enorme del patrimonio di Bentley, come lo è per il Bentley Drivers Club. Eravamo quindi determinati a celebrare il centenario della prima vittoria di Bentley il 16 maggio 1921 a Brooklands nella stessa data del suo centenario e con l'auto originale, la stessa EXP2, che ci è stata gentilmente fornita da Bentley Motors. Continueremo come club a celebrare i 100 anni di successo nelle corse con il nostro incontro annuale di Silverstone il 7 agosto e sono lieto di anticipare che Bentley Motors ci supporterà con un'esposizione di importanti modelli della Heritage Collection".

Dopo aver fondato la sua azienda nel 1919, ci sono voluti due anni per W.O. Bentley per sviluppare il motore e il telaio del suo primo modello di produzione, la 3 litri, un'auto prodotta in 1622 esemplari tra il 1921 e il 1929. Fondamentali per quel programma di sviluppo sono stati gli Experimentals, o EXP in breve. L'EXP1 è arrivata prima ed è stata la prima auto a portare il badge Bentley. Seguita dalla EXP2, mentre dell'EXP1 se ne sono perse le tracce, EXP2 è sopravvissuta per un secolo ed è oggi la Bentley più vecchia esistente.