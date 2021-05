Una Lamborghini Aventador S Roadster per Paulo Dybala

Una Aventador S Roadster gialla per Paulo Dybala. L'attaccante argentino ha ritirato di recente il bolide della Lamborghini dopo aver visitato la sede di Sant'Agata Bolognese.

Alimentata da un motore V12 ad aspirazione naturale da 740 CV, con un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,0 secondi e una velocità massima di 350 km/h, la Aventador S di Dybala sfoggia esterni color New Giallo Orion e interni Nero Ade con cuciture Giallo Ade: "Una Lamborghini - ha detto - deve assolutamente essere gialla. È di grande impatto, cosa che adoro, e riesco a identificarmi completamente con lei: è giovane e scatena emozioni forti sia allo sguardo sia alla guida. Con la Aventador è stato amore a prima vista. Ho aspettato qualche anno prima di acquistarla; sono molto grato, per me è un onore e un privilegio poterla avere".