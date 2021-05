Concorso Eleganza Città Trieste, le best da Anni '10 ai '70

Una kermesse all'insegna dell'eleganza nel mondo delle quattro ruote. La prima edizione del Concorso di Eleganza Città di Trieste organizzato dal Club Aci Storico, l'Automobile Club di Trieste, e l'AAVS - Associazione Amatori Veicoli Storici, con il patrocinio dell'Automobile Club d'Italia, della Fia (Federazione Internazionale dell'Automobile) e della Fiva (Fédération International des Véhicules Anciens), ha chiuso i battenti conferendo un premio speciale, attribuito dagli spettatori triestini, alla Ferrari 250 Tour De France del 1957.

La giuria, presieduta dal Presidente dell'Automobile Club d'Italia, Angelo Sticchi Damiani, composta da Lorenzo Boscarelli, presidente dell'Associazione Italiana per la Storia dell'Automobile, David Giudici, direttore di Ruoteclassiche, Youngtimer e AutoItaliana, Giorgio Marzolla, esperto e collezionista di auto storiche e affiancata da una commissione tecnica composta da Dino Cognolato, fra i più famosi restauratori a livello mondiale, e Sergio Schiavon, anch'egli esperto restauratore, ha poi attribuito i premi d'onore ai vincitori delle sette classi di età.

Nella categoria Best in Class anni '10 ha vinto la Fiat Zero del 1913, tipo di carrozzeria Torpedo Stabilimenti Farina, ritenuta la prima "utilitaria" Fiat. Per la categoria anni '20 il premio è andato alla Diatto 20S del 1924, carrozzeria sportiveggiante tipo Bateau, mentre per i '30 all'Alfa Romeo 6C 2300 Mille Miglia del 1938. Best in Class anni '40 ancora un'Alfa Romeo: si tratta della 6C 2500 S Cabriolet Pininfarina del 1945. E ancora per i '50 ha vinto la Lancia Aurelia B24S del 1955, carrozzeria Pininfarina, nella sua versione Spider cosiddetta "America" munita di hard-top; mentre Best in Class anni '60 è la Ferrari 275 GTB 6C del 1965. Berlinetta, carrozzeria Scaglietti su disegno di Pininfarina.

Best in Class anni '70 sbaraglia la concorrenza la Ferrari Dino 246 GT del 1972. La Dino 246 è l'evoluzione finale della Dino 206 costituita come marca nel 1968. Questa Berlinetta a due posti è realizzata dalla carrozzeria Pininfarina.

L'Alfa Romeo 6C 2300 Mille Miglia del 1938 si è poi aggiudicata anche il Trofeo "Concorso di Eleganza Città di Trieste" come vettura "Best of Show".

Piazza Unità d'Italia ha visto protagoniste anche le 10 Moto Guzzi che il Club ACI Storico ha selezionato per celebrare i cento anni del marchio dell'Aquila.

In una cerimonia sono state premiati i modelli: Moto Guzzi Sport 500, Moto Guzzi Sport 15 500, Moto Guzzi V7 Sport 750, Moto Guzzi Motoleggera 65 "Guzzino", Moto Guzzi Galletto 160/175/192, Moto Guzzi MGX-21 1400.