Stop tir su viadotto: Aspi, via limitazioni verso Genova

Il viadotto Valle Ragone, in A12 tra Lavagna e Sestri Levante, sarà percorribile ai mezzi di massa superiore alle 3,5 tonnellate in direzione Genova già dalla mezzanotte di oggi. Per la carreggiata ovest sono infatti terminati, in anticipo di un giorno, i lavori di adeguamento normativo attivati a seguito della limitazione definita con le strutture tecniche del Mims dopo i sopralluoghi congiunti periodicamente programmati sulle infrastrutture della rete insieme ad Autostrade per l'Italia. I lavori, e le restanti limitazioni, termineranno complessivamente entro domenica. Lo annuncia la Direzione di Tronco di Genova di Aspi.