Citroën Ami, ha 16 anni 1/a cliente italiana dell'urban car

Consegnata in Italia la prima Citroën Ami. La prima cliente del quadriciclo 100% elettrico nel nostro Paese è una sedicenne torinese che l'ha scelta per poter effettuare i suoi trasferimenti urbani in sicurezza e assoluta sostenibilità.

Agile e compatta, semplifica i percorsi in città e il parcheggio. Confortevole e protettiva, accoglie comodamente due persone sedute una di fianco all'altra, in un abitacolo spazioso, chiuso, riscaldato e luminoso. Permette l'accesso alle zone nei centri città, incluse quelle riservate ai veicoli a basse emissioni, con una guida facile e silenziosa.

La sua autonomia di 75 km è adatta agli spostamenti urbani e peri-urbani e ben superiore alla distanza media percorsa nel quotidiano. Il motore da 6 Kw permette di viaggiare fino a 45 km/h. La batteria da 5,5 kWh agli ioni di Litio, si ricarica in sole 3 ore con una presa elettrica standard da 220V grazie al cavo previsto a bordo.

Tra i punti di forza di questa piccola urban car, che riesce a distinguersi nel traffico cittadino, sicuramente l'elevata capacità di personalizzazione e la possibilità di usufruire di servizi post-vendita per cercare di creare ulteriormente una versione 'cucita' addosso al cliente, proprio in base alle sue esigenze ed ai gusti personali.

Inoltre, sul sito Mister Auto, un portale di e-commerce di accessori e ricambi, una sezione è stata completamente dedicata ad Ami -100% ëlectric. Qui si possono acquistare e ricevere direttamente a domicilio gli accessori e i ricambi di Ami -100% ëlectric, a cominciare dai Pack di personalizzazione per trasformare Ami. Ogni Pack comprende alcuni elementi decorativi, come ad esempio stickers adesivi, copricerchi e tappetini, ed altri elementi funzionali come la rete centrale di separazione, le reti di contenimento per le portiere, vani portaoggetti sul cruscotto, gancio per borsa lato passeggero, supporto per smartphone, connect box Dat @ Ami per connettere lo smartphone ad Ami.