Stop tir viadotto: Aspi, esenzione pedaggio su tratta A12

La Direzione di Tronco di Genova di Autostrade per l'Italia comunica di aver attivato sulla A12 Chiavari - Sestri Levante la temporanea esenzione totale del pedaggio sulla tratta che ospita il viadotto Valle Ragone. Lo annuncia una nota.

La misura, attiva dalle 11 di oggi, è stata disposta per alleviare i disagi derivanti dalla limitazione ai mezzi pesanti attiva sul viadotto fino a domenica, quando saranno completati i lavori per l'adeguamento dell'infrastruttura degli anni '60 ai parametri della nuova normativa di dicembre 2020. L'esenzione sarà attiva fino al completamento degli interventi mirati di adeguamento normativo e riguarda tutte le classi di veicolo in entrambe le direzioni nelle percorrenze Chiavari-Lavagna, Chiavari-Sestri Levante e Lavagna-Sestri Levante.

Per quanto riguarda i mezzi pesanti, l'obbligo di uscita alle stazioni di Chiavari verso Livorno e di Sestri Levante verso Genova implica automaticamente l'applicazione delle agevolazioni già previste sulla rete ligure per i percorsi che hanno origine o destinazione nell'ambito della rete ligure di competenza di Aspi, spiega l'azienda. La misura, condivisa con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e nell'ottica di collaborazione con le istituzioni territoriali, è stata disposta per alleviare i disagi dovuti alla limitazione dei mezzi pesanti sul viadotto. Tale limitazione, sottolinea Aspi, non riguarda assolutamente la sicurezza del ponte (regolarmente controllato da assessor indipendenti e pienamente rispondente ai requisiti di progetto), ma è stata introdotta nelle more dell'adeguamento della struttura, progettata e costruita negli anni 60, ai nuovi e più stringenti parametri contenuti nelle linee guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, divenute operative lo scorso dicembre. La limitazione al transito dei soli mezzi pesanti e la relativa esenzione dal pedaggio verranno rimossi entro domenica sera, al termine dei lavori di adeguamento in corso, la cui durata complessiva è di tre giorni.