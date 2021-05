Finanza di Pescara sequestra 3mila litri di gasolio

Nell'ambito dell'attività della Guardia di Finanza a contrasto dell'illegalità economica nel settore del commercio e distribuzione di carburante, nel cui ambito sono in corso controlli su strada sulla circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa, ieri nel corso di un controllo su strada una pattuglia del Gruppo Pescara ha fermato un'autocisterna adibita al trasporto di prodotti petroliferi. Su richiesta dei militari il conducente del mezzo ha dichiarato di dover effettuare lo scarico del gasolio da autotrazione trasportato pari a circa 3mila litri ed ha esibito contestualmente il documento di accompagnamento accise, previsto ma che non ha convinto i militari che hanno immediatamente notato l'assenza di elementi essenziali creati appositamente per finalità antifrode. Le operazioni sono proseguite presso il deposito mittente dove non è stato constatato un ammanco di 3mila litri, ma di circa 7mila. Tutto questo ha definitivamente avvalorato i sospetti delle Fiamme Gialle sulla illecita provenienza del prodotto petrolifero. L'attività di servizio si è conclusa con il sequestro di 3mila litri di gasolio ad uso autotrazione nonché con la denuncia del legale rappresentante della società all'ingrosso di prodotti petroliferi per il reato previsto dagli artt. 49 e 40 del D.Lgs. 504/1995, avendo disposto il trasporto del prodotto petrolifero privo della prescritta documentazione che ne attestasse la legittima provenienza.