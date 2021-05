Genesis G70 MY22, al lancio serie limitata in 500 esemplari

Genesis aggiorna la sua G70 e per il model year 2022 propone un nuovo look, un abitacolo più raffinato e l'addio definitivo al cambio manuale in favore di un automatico a 8 velocità.

Per i primi acquirenti, Genesis sta offrendo una speciale Launch Edition limitata a sole 500 unità che prevede una finitura opaca nota come Obsidian Black, e l'interno con un rivestimento in pelle rossa con cuciture a diamante. L'auto è anche dotata di ruote da 19 pollici.

G70 è disponibile con un motore 2.0 litri turbo da 252 CV e con un 3,3 litri twin-turbo V-6 con 365 CV. Il model year 2022 sarà disponibile dalla prossima estate: su alcuni mercati, e il suo debutto coinciderà con il lancio di Genesis in Europa, arriverà anche nella versione wagon.