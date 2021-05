XII Rievocazione Coppa Milano-Sanremo, trionfo del Tricolore

Podio tutto Tricolore per la XII Rievocazione storica della Coppa Milano-Sanremo: la vittoria è andata alla Fiat 508 C del 1937 dell'equipaggio numero 3 di Mario Passanante e Dario Moretti. Al secondo posto la Fiat 514 MM del 1930 della coppia Alessandro Gamberini e Guido Ceccardi.

E grande performance anche per il gioiello di tempi più recenti - la Lancia Fulvia 1600 HF di Andrea Giacoppo e Luca Fichera - che si è classificata terza.

La premiazione della XII Rievocazione Storica è stata corredata da 41 titoli d'onore, a premiare i primi 10 equipaggi della classifica generale della regolarità storica, i primi 3 classificati per ciascun raggruppamento e i primi 3 classificati nelle prove di media. In aggiunta, i partecipanti potranno ambire a diversi premi messi a disposizione dagli sponsor: Mercedes-Benz, attraverso il dealer ufficiale Merbag, ha premiato il miglior classificato della Stella a Tre Punte, quello composto da Giovanni Soldo e Sabrina Messina al volante della 190 SL del 1956 numero 15.

Il premio Urban Up|Unipol per il fair play è stato consegnato alla coppia Didier Brechemier e Stephane Sausier a bordo della MG B Roadster del 1964 numero 39, mentre Marcello Grossi insieme al co-driver Renato Cremonesi sono stati premiati da Cuvage come 'Equipaggio più frizzante'. Il Trofeo d'Eleganza della XII Rievocazione storica della Coppa Milano-Sanremo è stato assegnato da IWC, Schaffhausen all'equipaggio numero 16 composto da Filippo Sole e Francesca Rettagliata - che hanno gareggiato sulla splendida Lancia Dilambda Blue Shadow del 1930 carrozzata in Inghilterra da Carlton Carriage - e che sono risultati vincitori anche del premio consegnato da Natuzzi Italia.

Il Contest Design di Bellini Nautica ha premiato la coppia Vanni Curridor e Christine Curridor a bordo della splendida Lancia Aprilia Sport Zagato del 1937 numero 19, mentre l'equipaggio composto da Enzo Moroni e Enrico Renaldini alla guida della 'preziosa' Porsche Carrera RS 2.7 Lightweight del 1973 si è aggiudicato il premio del Contest Sportscar assegnato da Il Tartarughino. Il Premio Rinascente - una scultura dedicata all'Alfetta 159 di Formula 1 degli Anni '50, realizzata dalla nota artista Beatrice Di Bitetto - e proposto da Via! il magazine di ACI Milano è stato assegnato ad Annalisa Bellante e alla co-driver Alessandra Ferraris a bordo della Porsche 356 SC Coupè numero 36.