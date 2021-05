Vespizzatevi, museo Piaggio celebra 75 anni della Vespa

Il museo Piaggio di Pontedera (Pisa), il più grande museo d'Italia dedicato alla storia e al futuro della moto, festeggia i 75 anni della Vespa con la mostra 'Vespizzatevi. 75 anni di successi e ripartenze' che, fino al 30 settembre, vede in esposizione oltre 200 immagini iconiche dello slogan, spiega una nota, "che costituì una vera rivoluzione linguistica nella comunicazione, creando un verbo a partire dal nome Vespa, attraverso foto e campagne pubblicitarie provenienti dal ricchissimo e in gran parte inedito materiale dell'archivio storico Piaggio".

"Lo spazio espositivo - prosegue la nota di Piaggio - è organizzato in sei sezioni tematiche, ognuna delle quali ospita un modello di Vespa particolarmente rappresentativo, ai quali si aggiunge la nuovissima serie speciale Vespa 75th, nata per celebrare questo importante compleanno e disponibile limitatamente al 2021 per Vespa Primavera e Vespa GTS. In mostra anche l'opera luminosa realizzata dall'artista Marco Lodola, 'Vespa 75', pezzo unico in perspex e neon che esalta l'iconicità di Vespa". Ulteriori informazioni e modalità di prenotazione su www.museopiaggio.it/orari, mentre al link www.museopiaggio.it/eventi-ed-attivita/1-mostre/174-vespizzatevi è possibile effettuare il tour virtuale della mostra.