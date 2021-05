CR7 a Maranello con John Elkann e Andrea Agnelli

Visita alla Ferrari per Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese è stato oggi nello stabilimento di Maranello. Ad accompagnarlo due guide d'eccezione: il presidente della Ferrari John Elkann e quello della Juventus Andrea Agnelli. Grande appassionato d'auto, CR7 ha avuto così l'occasione di vedere da vicino dove nascono le auto del Cavallino.

La visita di Ronaldo - che non era mai stato prima d'ora a Maranello - è stata dedicata sia alla parte industriale che a quella sportiva. Lo testimoniano le foto scattate con le maestranze della fabbrica dove nascono le Ferrari, ma anche con i due piloti della Rossa, Charles Leclerc e Carlos Sainz, e il team principal Mattia Binotto.

Today we opened the doors of Maranello to a special guest. It was truly a unique experience for @Cristiano. #Ferrari @Charles_Leclerc @Carlossainz55 pic.twitter.com/6OYCePGeMP