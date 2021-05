A Genova patenti stampate senza data nascita

Le patenti emesse per rinnovo dal Centro elaborazione dati del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili stampate dal 21 al 23 aprile sono 'buone' ma mancano alcuni dettagli, come l'obbligo di portare le lenti e il Comune di nascita. La patente è dunque genuina ma se dovesse essere controllata l'assenza di dettagli potrebbe ingenerare dei dubbi sulla sua validità. La notizia è stata anticipata dal Secolo XIX.

Proprio l'Aci si sarebbe accorto del disguido relativo alle patenti che gli sono state consegnate per chi si è rivolto ai suoi uffici per le pratiche: a causa di un problema di natura informatica, non sono state impresse le città di nascita dei titolari e le prescrizioni registrate dai medici durante le visite per i rinnovi.

L'Aci sta invitando gli automobilisti ad attendere che il ministero invii i nuovi documenti. Infatti, secondo l'Automobile Club la motorizzazione ha preso atto di quanto accaduto e spiegato che i documenti verranno riemessi.

I documenti incompleti non sono validi. E questo potrebbe mettere in difficoltà sia i possessori che la polizia locale e le forze dell'ordine impegnate nei controlli. "Informerò il nucleo della Municipale che si occupa delle falsificazioni, fra i più all'avanguardia in Italia - ha detto l'assessore alla Polizia locale di Genova Giorgio Viale - È importante evitare fraintendimenti".