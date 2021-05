Mercedes Green Trophy, parte da Torino campionato amatoriale

Il 9 maggio, sul green del Circolo Golf Torino - La Mandria, riparte il MercedesTrophy, uno tra i più noti circuiti golfistici amatoriali al mondo. Nove gare, ospitate nei principali golf club italiani, con la Finale Nazionale in programma il 18 settembre sul campo dell'Argentario Golf Club (GR).

Invariata la formula di gara: si gioca su 18 buche Stableford, con 2 categorie. Ad ogni tappa vengono premiati i primi tre netti per categoria insieme al primo lordo, il primo nelle categorie lady e senior e il primo netto della categoria cliente Mercedes-Benz. Accedono alla finale nazionale il primo netto per categoria, il primo lordo e il primo netto per categoria cliente Mercedes-Benz.

Gli appuntamenti sul green saranno anche l'occasione per provare le ultime novità della Stella tra cui la EQA, la nuova porta di accesso al mondo full electric di Mercedes-EQ, e la GLB, il più versatile tra i suv della casa di Stoccarda che, con i suoi sette posti rappresenta la scelta di riferimento per chi vuole vivere a pieno lo sport e il tempo libero, con tutta la famiglia.

L'impegno della Stella nel golf risale agli anni '80. Mercedes ed il golf condividono una vocazione a valori quali eleganza, stile e rispetto per l'ambiente. Il MercedesTrophy è circuito amatoriale internazionale, che ogni anno richiama sul green oltre 65.000 giocatori provenienti da oltre 60 Paesi.