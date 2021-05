Torna il Chicago Auto Show, in programma dal 15 al 19 luglio

Torna il Chicago Auto Show, l'evento dedicato alle novità auto, ai concessionari e alle case automobilistiche. Lo spettacolo - in formula ridotta per rispettare le normative anti-Covid - si svolgerà per la metà dei giorni e in metà dello spazio utilizzato solitamente; non saranno ammessi cibo e bevande nella sala espositiva McCormick Place.

Secondo quanto si apprende dal sito MotorAutority.com, la vetrina estiva di cinque giorni (dal 15 al 19 luglio) prevede tantissime novità in esposizione. La Chicago Automobile Trade Association prevede di ospitare fino a 10.000 partecipanti alla volta.

Sede di alcune delle più grandi convention e fiere del mondo, il tentacolare campus di McCormick Place, appena a sud del centro di Chicago, ospita tipicamente il Chicago Auto Show a febbraio su un milione di metri quadrati, in uno spazio coperto che include diverse piste di prova.

Per i cinque giorni dell'evento sarà occupato, invece, circa la metà dello spazio. Un passo verso la normalità, dopo il blocco dei saloni a causa del Covid-19. Due settimane fa, è toccato all'Auto Shanghai 2021 dove sono state presentate numerose anteprime.

Il Chicago Auto Show sarà la prima fiera del McCormick Place dopo la pandemia ed è stato anche l'ultimo grande show automobilistico nazionale a svolgersi prima che le restrizioni pandemiche travolgessero il paese e il resto del mondo.