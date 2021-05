Porsche e Penske assieme per prototipi ibridi LMDh del 2023

La prossima generazione di prototipi Porsche LMDh destinati nel 2023 al FIA World Endurance Championship (WEC) e al North American IMSA WeatherTech SportsCar Championship (IWSC) saranno gestiti da Porsche Motorsport assieme al team Penske.

Oliver Blume, presidente del consiglio di amministrazione di Porsche AG, Michael Steiner, membro del consiglio di amministrazione responsabile della ricerca e sviluppo, e Roger Penske, presidente del team Penske, hanno firmato un accordo di intenti a tal fine. E' previsto che il team americano (fondato nel 1966) lavorerà insieme agli esperti Porsche per gestire - sotto il nome di Porsche Penske Motorsport - due degli spettacolari prototipi LMDh che si sfideranno per la vittoria assoluta nella massima serie di ciascuno dei campionati.

Dal 2023, le vetture LMDh diventeranno la massima espressione agonistica nelle gare di resistenza, insieme alle auto note come hypercar (LMH). I prototipi Porsche saranno inoltre disponibili per i team clienti in entrambi i campionati a partire dalla stessa data. Realizzate su un telaio LMP2 e pesanti circa 1.000 kg le LMDh avranno un sistema propulsivo ibrido da 680 Cv.

"Siamo lieti di poter contare su Penske per questo progetto .

ha commentato Blume - Per la prima volta nella storia della Porsche Motorsport, la nostra azienda disporrà di un team globale che gareggerà nei due programmi endurance più importanti del mondo. Per questo, le basi per la squadra saranno collocate su entrambe le sponde dell'Atlantico".

Porsche e Penske hanno una lunga storia di successi ottenuti lavorano assieme nelle competizioni: l'ultimo capitolo di questa partnership si è svolto tra il 2006 e il 2008 nella American Le Mans Series. Con la Porsche RS Spyder, il team Penske ha vinto tutti i titoli nella categoria LMP2 per tre anni consecutivi e ha persino battuto più volte i prototipi LMP1. Negli Anni '70, questo team con sede negli Stati Uniti aveva già ottenuto un grande successo con la leggendaria Porsche 917 nel campionato Can-Am. Porsche Penske Motorsport avrà base negli Stati Uniti, presso la sede di Penske a Mooresville, nello stato del North Carolina.