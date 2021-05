Nasce partnership tra Rally Italia Talent e Motorsport

Con l'accordo siglato tra Rally Italia Talent e Motorsport Italia si aprono nuove opportunità per giovani e giovanissimi, anche senza esperienza corsaiola, per entrare nel mondo dei rally da protagonisti.

Renzo Magnani e Max Rendina infatti hanno deciso di realizzare un nuovo progetto in partnership, unico nel suo genere, quanto assolutamente innovativo: Rally Italia Talent segnalerà a Motorsport Italia i nuovi talenti individuati dal suo format giunto alla sua 8^ edizione e Motorsport Italia che gestisce da anni le partecipazioni sui campi di gara dei piloti di Aci Team Italia potrà seguirli nel loro percorso di formazione e crescita sportiva. Naturalmente Rally Italia Talent e Motorsport Italia manterranno le proprie identità e peculiarità distintive. "Rally Italia Talent è veramente un bel progetto - ha detto Max Rendina - fa bene al nostro sport e permette da un lato di far conoscere questo settore del motorsport a tanti giovani e giovanissimi, dall'altro è un vero incentivo nella ricerca di qualche giovane talento futuro. La collaborazione con ACI Sport permette un filo diretto con ACI Team Italia, della quale curiamo da anni il service sportivo sui campi di gara, e non meno importante permette, grazie al supporto di grandi campioni, di rileggere il percorso di avvicinamento alle competizioni anche con un approccio didattico focalizzato sulla sicurezza. Per noi di Motorsport Italia è un onore poter essere parte di questo progetto e speriamo che possano nascere ulteriori sinergie sull'esempio di questo approccio" "Sono veramente molto felice - ha detto Renzo Magnani - di questa partnership con una organizzazione top e professionale come Motorsport Italia che gestisce sui campi di gara i piloti di Aci Team Italia, organizzazione con la quale abbiamo in comune anche la collaborazione diretta con Aci Sport. Con l'esperienza di Max e mia, ma soprattutto dei rispettivi Team, sono certo che questa sinergia darà la possibilità a tanti giovani e giovanissimi di potersi formare sportivamente passo dopo passo ed aspirare ad entrare a fare parte di Aci Team Italia, la nazionale italiana di specialità." Scopri il Rally che c'è in te: questo è in due parole Aci Rally Italia Talent, un Format sportivo ideato nel 2014 da Renzo Magnani e organizzato in collaborazione con Aci Sport, aperto a tutti, con o senza esperienza di gare, dove conta solo ed esclusivamente l'attitudine alla guida sportiva, pensato per offrire a tutti, in particolare a chi non ha mai corso e aperto anche ai minorenni, l'opportunità di realizzare un sogno: partecipare gratuitamente almeno una volta da pilota o da navigatore ufficiale a un rally. L'obiettivo non è però solo quello di individuare nuovi talenti da introdurre nel mondo dell'automobilismo sportivo, ma anche quello di sensibilizzare i concorrenti sul tema della sicurezza stradale per la guida di tutti i giorni per migliorare il controllo dell'auto in ogni situazione, attività di formazione che si rivolge soprattutto ai più giovani Le iscrizioni per le prossime 5 selezioni regionali sono ancora aperte online sul sito www.rallyitaliatalent.it