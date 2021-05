Alfa Romeo, riapre il Museo Storico di Arese

Riapre al pubblico il Museo Storico Alfa Romeo di Arese. Dopo la lunga pausa forzata dovuta alla pandemia, la struttura interamente dedicata alla storia del Biscione è ora pronta a riaprire il sipario sul palcoscenico della sua storia su quattro ruote. A partire dall'8 maggio, in linea con quanto previsto dal Decreto Riaperture che concede la ripartenza anche alle attività mussali nelle zone Gialle, il Museo tornerà ad essere visitabile, secondo i protocolli di sicurezza già adottati prima dell'ultima chiusura della struttura. Per inoltrarsi tra i piani del museo, attraverso un percorso fatto di auto d'epoca, di serie e prototipi che hanno fatto la storia dell'automobilismo italiano e del suo design, sarà però necessaria la prenotazione obbligatoria. Si potrà procedere via telefono al numero 02-44425511, oppure via e-mail all'indirizzo info@museoalfaromeo.com. Gli orari di apertura, tranne il martedì, giorno di chiusura, sono dalle 10.00 alle 18.00.