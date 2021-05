Goodwood, tornano eventi con celebrazione di Stirling Moss

Tornano il fascino e le emozioni dei grandi eventi nella tenuta britannica del duca di Richmond, il Festival of Speed dall'8 all'11 luglio 2021 e il Goodwood Revival dal 17 al 19 settembre. E in entrambe le occasioni gli organizzatori celebreranno Stirling Moss - scomparso nella primavera da 2020 - che, per aver vinto la sua prima gara automobilistica il 18 settembre del 1948 sul circuito del Chichester, e arrivando primo per altre 21 volte e sul podio altre 13 in 56 gare disputate - è proprio conosciuto come Mr Goodwood.

In entrambi gli eventi sarà esposta l'incredibile Mercedes-Benz 300SLR numero 722, con la quale Moss e il copilota Denis Jenkinson hanno vinto la Mille Miglia del 1955 e in occasione del Revival sarà presente una delle più grandi raccolte di auto appartenute o guidate da Sir Stirling mai riunite in un unico luogo per una parata in pista. Mercedes esporrà anche un'auto di Formula 1 tipo W196 utilizzata da Moss per vincere il suo primo Gran Premio, ad Aintree nel 1955.

A Goodwood si potranno ammirare anche la Lotus 18 con la quale Moss gareggiò a Monaco e al Nürburgring nel 1961, la Ferrari 250 GT SWB che Moss guidò al Tourist Trophy nel 1961, l'Aston Martin DB3S con cui arrivò secondo a Le Mans e la DBR1 che portò alla vittoria della 1000 km del Nürburgring. Presente anche una vera rarità, la Ferguson P99 da Gran Premio a quattro ruote motrici che Moss ha pilotato vittoriosamente nella International Gold Cup in 1961.

"Stirling e sua moglie Susie - ha ricordato il duca di Richmond, organizzatore e proprietario di Goodwood - sono stati una parte così importante della famiglia di Goodwood per così tanti anni. Tutti noi qui abbiamo particolarmente sofferto la sua perdita perché l'anno scorso non siamo stati in grado di commemorare la sua incredibile vita come avremmo voluto. Ci auguriamo che i nostri fan in tutto il mondo si uniranno a noi nel celebrare la sua carriera agonistica e nell'addio a Mr Goodwood nel 2021. L'abilità suprema di Stirling e il suo amore per lo sport continueranno a essere ricordati a Goodwood per molti anni a venire".