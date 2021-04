Mustang Mach E GT e GT Performance, domani al via gli ordini

Da domani al via gli ordini per la Mustang Mach-E GT e GT Performance Edition.

I prezzi per la nuova Mustang Mach-E GT partono da 59.900 dollari (circa 49.650 euro), mentre la Mach-E GT Performance Edition ha un prezzo di 64.900 dollari (53.800 euro).

La nuova Ford Mustang Mach-E GT rappresenta il top di gamma della variante più veloce e potente del suv elettrico e dispone della modalità di guida Unbridled Extend, con settaggi per una trazione e un controllo della stabilità più orientati alle prestazioni. L'auto sarà disponibile anche con il nuovo sistema di guida in autostrada, BlueCruise.

Visivamente, la nuova Mustang Mach-E può essere distinta dai suoi fratelli minori grazie alla griglia grigio carbonizzato con badge pony illuminato, tappi degli specchietti retrovisori neri, un set di cerchi in lega da 20 pollici con pneumatici 245/45 per tutte le stagioni e le pinze dei freni rosse con rotori più grandi.

Il powertrain elettrico della nuova Ford Mustang Mach-E GT è composto da una coppia di motori elettrici con una potenza combinata di 480 CV e un pacco batterie 88 kWh. La Performance Edition offre anche 480 CV ma aggiunge un po' più di coppia, fino a 860 Nm.

Per quanto riguarda l'autonomia di guida, si parla di circa 400 km per la GT e 370 km per la GT Performance.

L'interno della nuova Ford Mustang Mach-E GT dispone di sedili sportivi in materiale Black Onyx ActiveX con inserti Miko, cuciture metalliche in rame e tubazioni metalliche in rame, così come un sistema audio B&O con nove altoparlanti e un subwoofer.

La Performance Edition aggiunge sedili ancora più aderenti al corpo da Ford Performance in grigio.

Una delle caratteristiche opzionali sarà il nuovo sistema di assistenza alla guida vivavoce BlueCruise di Ford, che viene come parte del pacchetto Co-Pilot 360 Active 2.0. Le prime consegne della nuova Ford Mustang Mach-E GT e Mach-E GT Performance Edition inizieranno all'inizio dell'autunno.