Bmw Bank Italia proclama vincitori titolo Dealer Ambassador

Le concessionarie Tullo Pezzo (Mantova), Car Point (Pesaro) e Center (Salerno) sono state premiate come Dealer Ambassador dalla filiale italiana di Bmw Bank, società finanziaria del Bmw Group. Questo importante titolo per le tre concessionarie arriva dopo un percorso focalizzato sulla customer experience, volto a valutare la capacità degli organizzati di Bmw Group di garantire ai loro clienti un’esperienza di brand di alto livello, anche in ambito finanziario.

Per la valutazione delle performance delle concessionarie sono state prese in considerazione tre diverse aree di indagine. In primo luogo la 'trasparenza', intesa come capacità di illustrare l’offerta dei prodotti Bmw Bank e di dettagliarne anche gli aspetti tecnici fornendo tutta la documentazione necessaria, così come richiesto per la trasparenza bancaria. Poi la 'consulenza' cioè la capacità di offrire un servizio di guida sul tema finanziario realmente professionale. E infine il 'follow-up' inteso come una corretta gestione della relazione con il Cliente, lungo tutto il ciclo di vita contrattuale.

Al termine di un periodo di osservazione e analisi dei risultati delle concessionarie, sono state individuate le tre realtà dalle migliori performance: una per l’area nord, una per il centro e una per il sud. Per ogni area, la concessionaria che ha ricevuto la migliore valutazione da parte dei clienti, infatti, è stata nominata 'Ambassador' e ha ricevuto la visita di Enrico Mascetti, Ceo della filiale italiana di Bmw Bank, per la simbolica consegna del riconoscimento conseguito.

“L’esperienza del Cliente nel mondo Bmw è un tema di fondamentale importanza – ha sottolineato Mascetti – per il Gruppo e per una azienda di servizi come Bmw Bank in particolare. Noi offriamo servizi finanziari e assicurativi e l’impegno per assicurare la piena soddisfazione del cliente, anche attraverso i nostri partner concessionari, è un pilastro della nostra strategia.Questo approccio è di grande valore strategico perché per Bmw Bank la concessionaria è il punto di contatto principale su cui sviluppare la nostra strategia, una strategia che mette il cliente al centro".

Mascetti ha concluso ribadendo che "in Bmw Bank siamo solidamente convinti che la soddisfazione dei nostri clienti sotto il profilo finanziario nasca e si sviluppi in concessionaria, specialmente quando questa è capace di eccellere per trasparenza, consulenza e cura successiva del cliente, quei valori che abbiamo messo alla base del programma Ambassador”.