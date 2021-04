Sicurezza stradale: Speed Marathon, in Fvg 68 sanzioni

Sono 68 le sanzioni contestate direttamente su strada e 228 i fotogrammi impressi con apparecchiatura Autovelox le cui sanzioni verranno successivamente notificate ai trasgressori: si tratta dei numeri principali dell'operazione "Speed Marathon" in Fvg. Anche la Polizia Stradale del Friuli Venezia Giulia, nella giornata di mercoledì 21 aprile, ha partecipato infatti all''operazione congiunta europea, organizzata da Roadpol, European Roads Policing Network. Roadpol è una rete di cooperazione tra le Polizie Stradali, nata sotto l'egida dell'Unione Europea, alla quale aderiscono tutti i Paesi Membri oltre alla Svizzera, la Serbia, la Turchia ed, in qualità di osservatrice, anche la Polizia di Dubai. L'obiettivo della maratona è quello di incrementare i livelli di sicurezza sulle strade e ridurre il numero delle vittime di incidenti stradali. Tornando ai numeri, nella sola provincia di Udine sono state ben 12 le patenti ritirate per eccesso di velocità superiore ai 40 km/h (15 quelle totali). Va ricordato che in questi casi, oltre alla sanzione pecuniaria è prevista anche la sanzione accessoria della sospensione della patene di guida per un periodo che va da 1 a 3 mesi. Non è mancata la giusta attenzione per gli autisti dei mezzi pesanti; ben 15 sono state le violazioni accertate a carico di questi conducenti tramite la scatola nera del camion: il cronotachigrafo.