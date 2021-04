Guida senza patente scooter sequestrato, multa 10mila euro

In sella ad uno scooter senza assicurazione, sottoposto a sequestro, senza aver mai conseguito la patente, senza indossare la mascherina e il casco. Sono le infrazioni costate più di 10 mila euro ad un uomo che sì è. è presentato così a Catania ai poliziotti del Commissariato di Librino. Il veicolo è stato sequestrato e affidato al soccorso stradale ai fini della confisca. Sempre nel Commissariato di Librino si è presentato un altro scooterista alla guida di un ciclomotore nonostante non avesse mai conseguito la patente di guida, infrazione che peraltro aveva già commesso in altre circostanze. L'uomo è stato sanzionato e il veicolo, non di sua proprietà, è stato sottoposto a sequestro amministrativo e affidato al soccorso stradale.