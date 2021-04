Napoli, entrano in servizio 13 nuovi bus di Anm

Tredici nuovi autobus a metano Anm entrano in circolazione per le strade di Napoli.

L'azienda partenopea continua l'ammodernamento della flotta bus con veicoli di fornitura Iveco, del tipo Urbanway da 10,5 metri di lunghezza con capacità fino a 95 passeggeri, utilizzabili sulla maggior parte delle linee al servizio tanto del centro città che dei quartieri periferici e caratterizzate da elevati livelli di domanda.

I nuovi veicoli a metano sono stati mostrati questa mattina al Sindaco di Napoli Luigi de Magistris presso il deposito di Via Puglie dall'Amministratore Unico Anm Nicola Pascale. Alla presentazione hanno preso parte l'Assessore al Trasporto Pubblico locale Marco Gaudini e l'Assessore ai giovani, infrastrutture e Polizia Locale Alessandra Clemente. I nuovi veicoli sono dotati dei più moderni dispositivi di sicurezza per la marcia, oltre che di tutti i comfort per passeggeri e conducente, la cui cabina è separata dal resto del veicolo e adeguatamente protetta. I nuovi bus sono anche dotati di sistema satellitare aziendale per la localizzazione e il monitoraggio dei mezzi, videosorveglianza, info utenza a bordo e sistema conta passeggeri.

Con questo ulteriore innesto di 13 veicoli, che si aggiunge agli oltre 150 autobus entrati in servizio negli ultimi 2 anni e mezzo, tra diesel Euro 6, metano ed ibridi, Anm imprime un ulteriore impulso nella direzione della sostenibilità ambientale, grazie all'abbattimento dell'età media dei bus, che oggi è ben inferiore ai 10 anni di media riallineandosi così agli standard nazionali. I bus Urbanway a metano saranno impiegati, fra le altre, sulle Linee di collegamento tra Ponticelli, Ospedale del Mare e piazza Garibaldi 116 e 195.