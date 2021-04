La Cina esorta Tesla a rispetto diritti consumatori

La casa automobilistica statunitense Tesla è stata esortata a rispettare i diritti e gli interessi legittimi dei consumatori dopo aver presentato le sue scuse per l'atteggiamento dimostrato verso i reclami dei clienti.

Come ha affermato ieri la China Consumers Association (CCA), rispettare i diritti dei consumatori è il primo prerequisito per le operazioni delle aziende e queste devono prestare attenzione ai reclami dei consumatori in modo sincero, offrendo loro spiegazioni ragionevoli e soluzioni efficaci.

L'associazione dei consumatori cinesi ha aggiunto che le case automobilistiche dovrebbero usare le proprie competenze professionali per una rigorosa auto-ispezione e i vantaggi tecnologici non dovrebbero essere un ostacolo alla risoluzione dei problemi.

Inoltre, secondo la CCA anche i consumatori devono difendere i propri diritti in base alla legge ed evitare comportamenti aggressivi.