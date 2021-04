Bollo auto, in Liguria debutta servizio di videoassistenza

Prenotare una consulenza video, personalizzata, con un operatore Aci esperto di tasse auto per ottenere tutte le informazioni e i chiarimenti di cui si ha bisogno. È questo, in sintesi, il servizio "VideochiamAci", sistema di assistenza online che partirà in Liguria come prima regione in Italia e che permetterà di pagare le tasse automobilistiche in modo più semplice. "Aci è al servizio dei cittadini - ha spiegato il direttore centrale fiscalità automobilistica e servizi territoriali, Salvatore Moretto - e questa è la testimonianza. Si tratta di un nuovo canale di comunicazione, complementare e non alternativo a quelli tradizionali come e-mail, telefono, posta e, non appena sarà nuovamente possibile, i colloqui in presenza". Un servizi che vede la Liguria come capofila. "La nostra è la prima regione in Italia in cui prende il via questo utilissimo servizio di Aci - spiega l'assessore regionale Berrino - e dimostra come le restrizioni e le misure per fermare la pandemia stanno contribuendo a sviluppare sistemi di videoassistenza sempre più a portata di click. Si tratta di un modo per migliorare il rapporto tra i cittadini e la Pubblica Amministrazione che pensiamo possa continuare anche quando sarà finita l'emergenza".

Le videochiamate si potranno prenotare nelle sedi provinciali di Aci scrivendo a: direzione.territoriale.aci.genova@aci.it, unita.territoriale.aci.savona@aci.it, unita.territoriale.aci.laspezia@aci.it, unita.territoriale.aci.imperia@aci.it