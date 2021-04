Anteprime italiane al Salone dell'Auto di Shanghai

Le case automobilistiche di lusso italiane Lamborghini e Maserati mostrano ottimismo verso il mercato cinese, facendo debuttare diversi modelli in pubblico in occasione del Salone dell'Auto di Shanghai 2021, in programma dal 19 al 28 aprile.

"Il mercato cinese sta registrando sviluppi molto positivi e sono davvero felice di confermare che tutta la produzione del 2021 per questo territorio è già stata pianificata. Considerati i volumi in crescita, il mercato della Cina dovrebbe salire al secondo posto in termini di vendite, rimanendo uno dei mercati più significativi per Lamborghini a livello globale".

E quanto dichiarato da Stephan Winkelmann, presidente e CEO di Automobili Lamborghini, durante la cerimonia di presentazione via video. Lamborghini ha presentato tre anteprime al Salone dell'Auto di Shanghai 2021. Tra queste, la hypercar Essenza SCV12, limitata a sole 40 unità, ha fatto il suo debutto globale in pubblico.

"In Cina, stiamo raggiungendo un gruppo di clienti più diversificato che include un'età media più alta, così come una clientela più orientata alla famiglia e più femminile. Continueremo ad espandere la nostra rete di concessionari in un numero maggiore di città, anche oltre al primo e al secondo livello", ha affermato Francesco Scardaoni, region director di Automobili Lamborghini Asia-Pacific. Anche Maserati, desiderosa di esplorare il mercato cinese, debutta con tre nuovi modelli al Salone dell'Auto di Shanghai.

Tra questi spicca Levante Hybrid, il primo SUV elettrificato dell'azienda. Secondo la casa automobilistica, con il debutto cinese del nuovo modello, Maserati fa un importante passo avanti nella sua strategia di elettrificazione.

"Il Salone dell'Auto di Shanghai è un evento estremamente importante per il nostro marchio e segna una rinascita in tempi difficili. Crediamo fortemente in questo nuovo inizio", ha commentato il CEO di Maserati, Davide Grasso. Il Salone dell'Auto di Shanghai 2021 è il primo dei più grandi saloni dell'auto al mondo a svolgersi in condizioni normali quest'anno durante la pandemia di Coronavirus.