Lamborghini, debutto nei videogame con Huracán STO

E' un debutto nel mondo dei videogame, quello della Huracán STO che da oggi sbarca su Rocket League. L'ultima arrivata della gamma V10 della casa di Sant'Agata Bolognese è stata scelta per il videogame multipiattaforma, vincitore di oltre 150 'Best Game Award' in tutto il mondo e che unisce due delle passioni più diffuse a livello globale, ovvero le auto sportive e il calcio. Psyonix, casa di produzione di Rocket League, ha scelto la Huracán STO in virtù del design ispirato alle vetture da corsa Lamborghini e per le caratteristiche da icona di sportività per tutta la gamma. La versione virtuale della Huracán STO è disponibile per i gamers di tutto il mondo solo da oggi al 27 aprile e sarà utilizzata per disputare la 'Battle of the Bulls' durante la Rocket League Championship Series X Lamborghini Open, di cui Automobili Lamborghini è sponsor ufficiale.

Il pacchetto acquistato include la vettura in Blu Laufey e Arancio California e con diverse livree e possibilità di personalizzazione. Completano il tutto il rombo del motore, due set di pneumatici, e i sistemi sviluppati da Psyonix 'Huracán STO Player Banner' e 'Antenna'. "Il debutto di Huracán STO nel mondo Rocket League - ha commentato Stephan Winkelmann, Presidente e Amministratore Delegato Automobili Lamborghini - è un ulteriore passo nella strategia digitale Lamborghini, che nel 2020 è entrato negli eSports con un proprio campionato monomarca. Gaming e simulazione sono fenomeni di grande interesse per l'automotive, importanti per coinvolgere le nuove generazioni e far conoscere le nostre vetture ancor di più ai giovani". La 'Battle of the Bulls' si disputerà in un girone da cinque incontri dal 23 al 25 e gli appassionati potranno seguirla dal vivo su Twitch. I migliori gamer di Rocket League si sfideranno in una serie di uno contro uno, un format di evento creato per Lamborghini e a ciascuno dei vincitori andrà un premio di 5 mila dollari.