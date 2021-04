Idrogeno: BMW, l'anno prossimo X5 a celle a combustibile

"BMW lancerà il prossimo anno una X5 a idrogeno, la Hydrogen Next, da 125 KW, che potranno arrivare fino a 250. Avrà due serbatoi a 700 atmosfere da 6 chili complessivi di carburante, in grado di garantire una autonomia adeguata e il rifornimento in 3-4 minuti. Dal 2025 saremo in grado di lanciare nuove auto a celle a combustibile. Per noi l'idrogeno va di pari passo con l'elettrificazione della gamma".

Lo ha detto l'ad di BMW Italia, Massimiliano Di Silvestre, a un webinar dell'ANSA sull'idrogeno.