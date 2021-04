Ford to Coast, viaggio nel cuore d'Italia con Mustang Mach-E

Ford Italia e Rai Pubblicità celebrano la giornata mondiale della Terra, con un viaggio green a bordo di Mustang Mach-E, il primo suv completamente elettrico dell'Ovale Blu. Ford to Coast, il futuro in viaggio, è un progetto Original realizzato da Rai Pubblicità insieme a Ford in collaborazione con GTB Roma e Mindshare, agenzie del gruppo WPP, trasmesso in diretta esclusiva su RaiPlay, domani in occasione dell'Earth Day.

Alla guida di Mustang Mach-E, Alessandro Cattelan che, insieme ad alcuni ospiti, partirà dalla Riserva Naturale di Passoscuro, passerà il Lago del Salto e, attraversando il Parco Eolico di Cocullo, arriverà a Francavilla al Mare. Un viaggio suggestivo tra le bellezze, i colori e i borghi dell'Italia centrale per approfondire i temi della tutela ambientale, dell'ecosostenibilità e dell'innovazione ecologica nel mondo dell'automotive.

Protagonista Mustang Mach-E, l'evoluzione dell'iconica muscle car dell'Ovale Blu, da sempre sinonimo di libertà, oggi simbolo dell'inizio di una nuova era per Ford verso un futuro completamente elettrico. Il suv con il cuore Mustang, dal design elegante e sinuoso, con tratti inconfondibili che ricordano la coupé sportiva più venduta al mondo, offre un'esperienza di guida unica e sempre più personalizzata, grazie al Sync di nuova generazione, con schermo touch da 15.5'', alla capacità di apprendimento dell'auto dei comportamenti del guidatore (machine learning) e agli aggiornamenti Over-The-Air, come uno smartphone.

Disponibile con trazione posteriore e trazione integrale e un pacco batteria con due diversi livelli di potenza, Mustang Mach-E garantisce fino a 610 km di autonomia e la possibilità di scegliere tra tre modalità di guida: Active, Whisper e Untamed.